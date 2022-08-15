Бывший разведчик Риттер заявил, что США разжигают конфликты с целью помешать России

Соединённые Штаты разжигают конфликты в потенциально опасных точках Европы с целью повлиять на поведение России. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

По его словам, американские власти видят, что конфликт вокруг Украины развивается не по задуманному сценарию.

Вашингтон, по мнению Риттера, намерен провоцировать хаос в потенциально опасных точках Европейского континента, таких как непризнанное Косово, сообщает РИА Новости.

Бывший разведчик считает, что США намерены максимально осложнить положение России, которая при серьёзных изменениях геополитической ситуации может начать корректировать свои планы.

«Всё это ещё раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешёвых политических очков», — заключил Риттер.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко объяснил заинтересованность США в эскалации конфликта вокруг Косова.

По его словам, Вашингтон заинтересован в нестабильности Сербии из-за проходящего через страну и работающего газопровода «Турецкий поток».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, США в отношении России придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения».