военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бывший разведчик Риттер заявил, что США разжигают конфликты с целью помешать России

Короткая ссылка
Соединённые Штаты разжигают конфликты в потенциально опасных точках Европы с целью повлиять на поведение России. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
Бывший разведчик Риттер заявил, что США разжигают конфликты с целью помешать России
  • AFP
  • © Armend NIMANI

По его словам, американские власти видят, что конфликт вокруг Украины развивается не по задуманному сценарию.

Вашингтон, по мнению Риттера, намерен провоцировать хаос в потенциально опасных точках Европейского континента, таких как непризнанное Косово, сообщает РИА Новости.

Бывший разведчик считает, что США намерены максимально осложнить положение России, которая при серьёзных изменениях геополитической ситуации может начать корректировать свои планы.

«Всё это ещё раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешёвых политических очков», — заключил Риттер.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко объяснил заинтересованность США в эскалации конфликта вокруг Косова.

По его словам, Вашингтон заинтересован в нестабильности Сербии из-за проходящего через страну и работающего газопровода «Турецкий поток».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, США в отношении России придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить