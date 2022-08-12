Посол России в Сербии объяснил заинтересованность США в эскалации конфликта вокруг Косова

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко объяснил заинтересованность США в эскалации конфликта вокруг непризнанного Косова.

По его словам, Вашингтон заинтересован в нестабильности Сербии из-за работающего и проходящего через страну газопровода «Турецкий поток».

«Сейчас в Косове очень опасно, потому что для американцев это важно в плане окончательного развала энергетической безопасности Европы, потому что (в Сербии. — RT) единственный газопровод, который сохраняется, функционирует в полном объёме, обеспечивая газом и Сербию, и Венгрию», — отметил он.

По мнению посла, «Турецкий поток» мешает стремлениям США устранить Россию из сферы энергообеспечения Европы.

«Решению этой задачи очень-очень мешает газопровод здесь и газ, поступающий вдоль «Турецкого потока». Разумеется, подорвать эту трассу, артерию... невозможно... А что касается Сербии, с учётом её остающихся проблем и Косова, наверное, считается, что это гораздо легче сделать. Так что этот аспект тоже существует», — добавил Боцан-Харченко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал напряжённую ситуацию на границе Сербии и Косова, заявив, что за происходящим там стоят Соединённые Штаты. По мнению Володина, США стремятся ослабить некоторые страны, высказывающие независимую позицию.