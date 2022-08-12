военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол России в Сербии объяснил заинтересованность США в эскалации конфликта вокруг Косова

Короткая ссылка
Чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко объяснил заинтересованность США в эскалации конфликта вокруг непризнанного Косова.

По его словам, Вашингтон заинтересован в нестабильности Сербии из-за работающего и проходящего через страну газопровода «Турецкий поток».

«Сейчас в Косове очень опасно, потому что для американцев это важно в плане окончательного развала энергетической безопасности Европы, потому что (в Сербии. — RT) единственный газопровод, который сохраняется, функционирует в полном объёме, обеспечивая газом и Сербию, и Венгрию», — отметил он.

По мнению посла, «Турецкий поток» мешает стремлениям США устранить Россию из сферы энергообеспечения Европы.

«Решению этой задачи очень-очень мешает газопровод здесь и газ, поступающий вдоль «Турецкого потока». Разумеется, подорвать эту трассу, артерию... невозможно... А что касается Сербии, с учётом её остающихся проблем и Косова, наверное, считается, что это гораздо легче сделать. Так что этот аспект тоже существует», — добавил Боцан-Харченко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал напряжённую ситуацию на границе Сербии и Косова, заявив, что за происходящим там стоят Соединённые Штаты. По мнению Володина, США стремятся ослабить некоторые страны, высказывающие независимую позицию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить