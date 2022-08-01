Володин выразил уверенность, что за происходящим на границе Сербии и Косова стоят США
- РИА Новости
По мнению Володина, США стремятся ослабить некоторые страны, которые высказывают независимую позицию.
«Сначала США поддерживают националистические настроения, подкармливают их, а затем подталкивают к военным конфликтам», — приводятся его слова в Telegram-канале Госдумы.
Володин отметил, что происходящая ситуация возможна в том числе «при попустительстве международных организаций — ООН и ОБСЕ», которые должны обеспечивать безопасность в Европе и мире.
Спикер Госдумы подчеркнул, что данные организации должны осудить действия США.
Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал урегулировать ситуацию на границе с непризнанной республикой Косово мирным путём. Он также поблагодарил косовских сербов за их позицию.
В Кремле заявили о поддержке конструктивной позиции Сербии.