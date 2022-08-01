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Володин выразил уверенность, что за происходящим на границе Сербии и Косова стоят США

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию на границе Сербии и Косова, заявив, что за происходящим там стоят Соединённые Штаты.
Володин выразил уверенность, что за происходящим на границе Сербии и Косова стоят США
  • РИА Новости

По мнению Володина, США стремятся ослабить некоторые страны, которые высказывают независимую позицию.

«Сначала США поддерживают националистические настроения, подкармливают их, а затем подталкивают к военным конфликтам», — приводятся его слова в Telegram-канале Госдумы.

Володин отметил, что происходящая ситуация возможна в том числе «при попустительстве международных организаций — ООН и ОБСЕ», которые должны обеспечивать безопасность в Европе и мире.

Спикер Госдумы подчеркнул, что данные организации должны осудить действия США.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал урегулировать ситуацию на границе с непризнанной республикой Косово мирным путём. Он также поблагодарил косовских сербов за их позицию.

В Кремле заявили о поддержке конструктивной позиции Сербии.

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