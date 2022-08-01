Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич призвал урегулировать ситуацию на границе с непризнанной республикой Косово мирным путём. Он также поблагодарил косовских сербов за их позицию.

Об этом сообщает телеканал TV Pink.

«Приштина давно готовила эту акцию. Большое спасибо сербам из Косово и Метохии за сдержанность и храбрость. Нам предстоит крайне сложная политическая борьба», — заявил Вучич.

Он отметил чрезвычайную важность сохранения каналов для диалога.

«Мы будем делать все для того, чтобы утихомирить ситуацию. Невзирая на сложности, мы не сдадимся, Сербия победит!», — заключил Вучич.

Вучич также попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова.