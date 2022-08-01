Президент Сербии Александр Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова.

Об этом сообщает телеканал TV Pink.

Он также поблагодарил МИД России за поддержку в ситуации с непризнанным Косовом.

«Хочу поблагодарить тех, кто поддержал Сербию. Особенно хочу поблагодарить представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», — заявил Вучич.

Ранее стало известно, что Вучич прибыл в Генеральный штаб ВС республики.