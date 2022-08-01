Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова
Об этом сообщает телеканал TV Pink.
Он также поблагодарил МИД России за поддержку в ситуации с непризнанным Косовом.
«Хочу поблагодарить тех, кто поддержал Сербию. Особенно хочу поблагодарить представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», — заявил Вучич.
Ранее стало известно, что Вучич прибыл в Генеральный штаб ВС республики.