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«Вечерне новости»: Вучич приехал в Генеральный штаб Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Генеральный штаб вооружённых сил республики.
«Вечерне новости»: Вучич приехал в Генеральный штаб Сербии
  • AP

Об этом пишет портал издания «Вечерне новости».

Подробности пока не приводятся.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.

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