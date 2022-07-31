Полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края

Полиция непризнанной республики Косово блокировала на севере края административный пункт перехода «Брняк» в центральную часть Сербии.

Об этом сообщает портал издания «Вечерне новости».

«После 18:15 (19:15 мск) сотрудники полиции самопровозглашённого Косова закрыли КПП «Брняк» и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края», — передаёт портал.

Также сообщается о колоннах автомобилей перед КПП «Ярине» на севере края.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.