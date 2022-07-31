Сербские СМИ сообщают о сиренах воздушной тревоги в северной части Косова

Сербские СМИ сообщают, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Об этом пишет портал издания «Вечерне новости».

По данным издания, недалеко от административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.

Уточняется, что местные жители строят баррикады на трассах.

«Сербы построили баррикады и преградили путь албанскому спецназу в городах Рударе и Зупча», — передаёт портал.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что косовоалбанские власти самопровозглашённой республики Косово планируют новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, устроить «ад» для косовских сербов.