Глава МИД Сербии: албанцы готовят «ад» для сербов в Косове
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«Рассматривая текущую политическую ситуацию в стране и регионе, мы констатировали серьёзную обеспокоенность в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косове и Метохии готовит буквально «ад» в предстоящие дни. Президент Вучич сегодня встретится и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косове и Метохии», — цитирует его РИА Новости.
Министр также выразил уверенность в том, что после соответствующей встречи президент Сербии Александр Вучич в своём обращении 31 июля подробно расскажет о складывающейся ситуации.
Ранее власти непризнанного Косова заявили, что на территории региона с 1 августа перестанут действовать документы, выданные властями Сербии.