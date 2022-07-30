Глава МИД Сербии: албанцы готовят «ад» для сербов в Косове

Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что косовоалбанские власти самопровозглашённой республики Косово планируют новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, устроить «ад» для косовских сербов.

«Рассматривая текущую политическую ситуацию в стране и регионе, мы констатировали серьёзную обеспокоенность в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косове и Метохии готовит буквально «ад» в предстоящие дни. Президент Вучич сегодня встретится и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косове и Метохии», — цитирует его РИА Новости.

Министр также выразил уверенность в том, что после соответствующей встречи президент Сербии Александр Вучич в своём обращении 31 июля подробно расскажет о складывающейся ситуации.

Ранее власти непризнанного Косова заявили, что на территории региона с 1 августа перестанут действовать документы, выданные властями Сербии.