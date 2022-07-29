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С 1 августа в Косове перестанут действовать сербские документы

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На территории Косова с 1 августа перестают действовать документы, выданные властями Сербии, сообщают власти самопровозглашённой республики.
С 1 августа в Косове перестанут действовать сербские документы
  • AFP
  • © Armend NIMANI

«С 1 августа каждое лицо, которое пересечёт границу республики Косово с личными документами, выданными властями Сербии, будет обеспечено документом для въезда и выезда», — цитирует РИА Новости сообщение.

Также с 1 августа в Косове начнётся обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами, которая коснётся сербов на севере региона и в ряде других населённых пунктов.

Ранее премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО и Европейский союз.

В частности, Курти напомнил, что силы безопасности Косова были развёрнуты вместе с США в Кувейте, а также республика принимает участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21.

По его словам, Приштина «приветствует заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Европейский союз, а также надеется, что ЕС примет заявку Косова на вступление в этом году».

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