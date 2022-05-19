Премьер Косова Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО и в ЕС

Короткая ссылка
Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО и Европейский союз.

Об этом Курти сообщил на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

«Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО», — приводит его слова ТАСС.

В частности, Курти напомнил, что силы безопасности Косова были развёрнуты вместе с США в Кувейте, а также республика принимает участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21.

Приштина «приветствует заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Европейский союз, а также надеется, что ЕС примет заявку Косова на вступление в этом году», заявил Курти.

Ранее Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал её в комитет министров.

Президент Сербии Александр Вучич высказался по поводу заявки самопровозглашённого Косова на членство в Совете Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить