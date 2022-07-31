Спецподразделения косовской полиции выдвинулись на север Косова

Спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.

Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

По данным издания, спецподразделения выдвинулись из Приштины по направлению к северной части края в полном снаряжении, с бронетехникой и водомётами, с ними несколько бригад скорой помощи.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.