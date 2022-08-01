В Кремле заявили о поддержке конструктивной позиции Сербии
- РИА Новости
«Мы поддерживаем миролюбивую конструктивную позицию, занятую Белградом в этом контексте», — сказал Песков.
Он отметил, что поддерживающие Косово страны должны употребить всё своё влияние, для того чтобы предостеречь косовские власти «на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации».
Президент Сербии Александр Вучич призвал урегулировать ситуацию на границе с непризнанной республикой Косово мирным путём. Он также поблагодарил косовских сербов за их позицию.