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В Кремле заявили о поддержке конструктивной позиции Сербии

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Россия поддерживает миролюбивую конструктивную позицию Сербии, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о поддержке конструктивной позиции Сербии
  • РИА Новости

«Мы поддерживаем миролюбивую конструктивную позицию, занятую Белградом в этом контексте», — сказал Песков.

Он отметил, что поддерживающие Косово страны должны употребить всё своё влияние, для того чтобы предостеречь косовские власти «на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации».

Президент Сербии Александр Вучич призвал урегулировать ситуацию на границе с непризнанной республикой Косово мирным путём. Он также поблагодарил косовских сербов за их позицию.

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