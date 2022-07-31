Захарова: США придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в отношении России придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения».

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», комментируя возможное внесение России в американский список государств — спонсоров терроризма.

«Концепция ясна — от «сдерживания до уничтожения». Они же сами об этом говорят, это же их история», — передаёт РИА Новости заявление Захаровой.

Ранее официальный представитель МИД России, комментируя полёты во время азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, назвала эту ситуацию неадекватной и сюрреалистичной.