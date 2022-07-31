Захарова заявила, что ситуация с полётами Пелоси неадекватна и сюрреалистична

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя полёты во время азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, назвала эту ситуацию неадекватной и сюрреалистичной.

Захарова отметила, что, с одной стороны, полёты Пелоси можно назвать «опасным военно-политическим авантюризмом».

«С другой — «полётами во сне и наяву». Настолько всё происходящее с американской политикой неадекватно и сюрреалистично», — написала представитель внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что спецборт ВВС США, который направлялся в сторону Азии, приземлился на Гавайях, согласно данным сервиса Flightradar24.

До этого Нэнси Пелоси не стала сообщать журналистам, планирует ли она посещать Тайвань в ходе своей поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион.