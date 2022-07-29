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Пелоси не стала сообщать журналистам, посетит ли она Тайвань 

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Глава палаты представителей США Нэнси Пелоси не стала сообщать журналистам, планирует ли она посещать Тайвань в ходе своей поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Пелоси не стала сообщать журналистам, посетит ли она Тайвань 
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Rose Layden

По словам Пелоси, она никогда не говорит о своих поездках, так как речь идёт о вопросе безопасности.

«В случае со спикером (палаты представителей) речь идёт о дополнительном вопросе безопасности», — цитирует ТАСС её заявление на пресс-конференции. 

Ранее Financial Times писала, что Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Китайский МИД, в свою очередь, потребовал от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань. В Минобороны Китая заявили, что китайская армия не будет наблюдать за этим «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».

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