«Неприкрытый цинизм»: как в Германии разгорается скандал из-за слов главы МИД о поддержке Украины
- Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
- AP
- © Markus Schreiber
В Германии разразился скандал вокруг слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что поддержка Киева важна и не имеет значения, что о ней думают немецкие избиратели. Хештег в Twitter «Бербок в отставку» (#BaerbockRuecktritt) остаётся самым популярным в Германии. Об этом свидетельствуют данные портала trends24.
Ранее Бербок заявила о своём намерении «сдержать его (обещание о поддержке. — RT) перед украинским народом», при этом, по её словам, не имеет значения, «что думают мои немецкие избиратели».
Высказывание главы МИД вызвало волну критики среди немецкого истеблишмента. Так, депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала эти слова и обвинила главу МИД ФРГ в том, что она представляет интересы Украины, а не немецкого электората, а также действует в угоду США. Её слова приводит РИА Новости.
«Министр иностранных дел, которая заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а Украины, и которая отвергает переговоры о прекращении войны (так на Западе называют спецоперацию России на Украине. — RT) в интересах администрации США, не только явно не соответствует своей должности, но и представляет опасность для нашей страны», — написала Вагенкнехт в cвоём Twitter.
В свою очередь, депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен назвала «полной катастрофой» слова Бербок и сообщила, что 77% граждан Германии «требуют переговоров» с целью прекращения боевых действий на Украине.
«Министр иностранных дел, которая отвергает дипломатию и демонстрирует презрение ко всем тем, кто протестует против последствий её безумных санкций словами «Украина прежде всего, а на граждан всё равно», — это полная катастрофа!» — написала Дагделен в Twitter.
Со своей стороны, представитель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Норберт Рёттген посоветовал главе дипломатии ФРГ вместо ультимативных форм использовать сильную аргументацию.
«Уважаемая госпожа Бербок, это ненужный притворный героизм, — заявил он в Twitter. — Демократические политики должны пытаться убеждать других вескими аргументами».
Сопредседатель же «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель и вовсе отметила, что отставка министра иностранных дел ФРГ назревает уже давно. А сейчас, по её словам, Бербок своим скандальным заявлением фактически признала, что правительственная коалиция ФРГ «вполне сознательно действует» против немецких граждан.
- Бундестаг
- AP
- © Michael Sohn
«Тому, кто явно плюёт на интересы избирателей в Германии, больше не место на министерском посту, — написала Вайдель в Twitter. — Нам нужен дипломатичный министр иностранных дел, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной».
Между тем представитель МИД ФРГ Петер Птассек обвинил в скандале вокруг слов Бербок пророссийские силы.
«Классика: нарезанное видео, искажающее смысл, раскручивается пророссийскими аккаунтами — и киберблюдо быстрого приготовления готово: массовая дезинформация», — написал он на своей странице в Twitter.
«Фантастическое признание»
Стоит отметить, что на слова главы МИД ФРГ также отреагировали и в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высказывание Бербок «фантастическим признанием».
«Как раз «в жилу» разговорам о необходимости проведения в ряде европейских стран досрочных выборов. Западная элита руководствуется логикой вчерашнего дня и продвигает однополярный мир вопреки объективным тенденциям исторического развития, диктующим признание появления и реального укрепления новых центров экономического развития, финансовой мощи, политического влияния», — заявил российский министр.
По его словам, Евросоюз размышляет, «как ему быть» и имеют ли право отдельные страны развиваться так, как они считают необходимым «с учётом своей истории и традиций».
«Из брюссельского «центра» и из столиц, стремящихся унифицировать «всё и вся», таким государствам заявляют, что у них такого права быть не должно, и угрожают наказаниями. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек недавно заявил, что необходимо покончить с национальными интересами в Европе. Это показательно», — подчеркнул Лавров.
Примечательно, что после своих резонансных слов о неважности мнения немцев и значимости поддержки Украины в своём Twitter Бербок сделала заявление об РФ. По её словам, «путинская Россия» якобы останется угрозой миру и безопасности в обозримом будущем.
«Но в случае серьёзного нарушения международных правил ЕС должен раскрыть свои карты. Европа — это гигант, когда мы солидарны и сплочены», — утверждает она.
«Позор немецкой власти»
По мнению экспертов, глава МИД ФРГ выступила с беспрецедентными заявлениями, которые демонстрируют истинную суть политики большей части немецкого правительства.
«После этих слов Бербок о незначительности мнения граждан Германии становится очевидно, чьи интересы на самом деле представляет Берлин. В попытке построить объединённую Европу к власти в ФРГ пришли люди, которые не являются гражданами своей страны по духу, не отстаивают интересы национального государства, а следуют в фарватере Вашингтона. Бербок фактически расписалась в этом, как и в том, что Берлину откровенно наплевать на своих избирателей. Это позор немецкой власти», — заявила в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.
По её словам, те политические силы, которые ранее сложно было представить объединёнными, теперь солидаризировались против Бербок и её тенденциозных высказываний.
«Несмотря на то что в ФРГ осуществлялась зачистка политического пространства от национально ориентированных сил и «Альтернатива для Германии» была заклеймена и названа крайне правой радикальной партией, теперь её мнение насчёт слов Бербок во многом совпадает с позицией ХДС. Эта партия тоже выступила против и показала готовность проявить единодушие с правыми и левыми, которые также раскритиковали слова главы МИД ФРГ», — отметила эксперт.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц проводит консультации с главами правительств немецких земель
- © bundesregierung.de
Говоря о заявлении Птассека, Федосова отметила, что отсылкой к пророссийским силам и дезинформации он лишь пытается оправдать заявление Бербок, которое спровоцировало резонанс в немецком обществе.
«Птассек по своему менталитету мало чем отличается от действующего главы МИД Германии и тех немецких бюрократов, которые не несут ответственности перед своим народом и пренебрегают его интересами», — констатировала аналитик.
При этом антироссийские заявления Бербок Федосова назвала «истерическими».
«Министр, как и представители других европейских элит, понимает, что в противостоянии с Россией «что-то пошло не так». Германия и весь ЕС стоят перед большими вызовами в экономике и энергетике, а русофобских заявлений оказалось недостаточно, чтобы сплотить Европу. Кроме того, в обществе продолжает расти недовольство из-за внутренних проблем», — отметила эксперт.
Однако вместо того, чтобы решать сложности, в немецком правительстве решили повышать градус русофобии, говорит Федосова.
«Они продолжают придерживаться своей стратегии, закрывая глаза на базовые потребности собственного населения. Но такой неприкрытый цинизм в отношении своих же людей не останется незамеченным», — уверена аналитик.
По мнению Федосовой, в Германии вскоре могут начаться протестные выступления.
«Решающий момент наступит осенью или зимой, когда немецкое общество пройдёт точку бифуркации и выступит с протестами. Тогда Германия столкнётся с социальной нестабильностью», — заявила она.
Схожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, в некоторых немецких СМИ уже появилась информация, что правительство готовится к возможным акциям протеста, официальной причиной которых Берлин может назвать экстремистские настроения.
«То есть в Берлине, по всей видимости, заранее ведут подготовку, чтобы оклеветать потенциальных участников ещё даже не начавшихся протестов. Этим немецкие власти могут попытаться запугать обычного обывателя и внушить, что всё хорошо, а те, кто будет выходить на улицу, — это экстремисты. Не удивлюсь, если ко всей этой истории Берлин начнёт также ссылаться на «руку Кремля», — предположил эксперт в разговоре с RT.
По его мнению, слова Бербок могут послужить «спусковым крючком» для активизации протестных настроений в республике.
«Уже сейчас, судя по популярности хештега «Бербок в отставку», можно сказать, что общество расценило слова главы немецкого МИД как издевательство. Возможно, теперь граждане ФРГ поймут, что не только Бербок, но и по большей части немецкое правительство ориентируется на Вашингтон, в том числе и в украинском вопросе, и отреагирует на притеснение своих интересов», — заключил Камкин.
- «Может привести к экономическому коллапсу»: как Европа пытается сократить потребление газа
- «Растёт недовольство»: почему на Украине заговорили о задержке финансовой помощи из Европы
- «Без каких-либо бюрократических блокировок»: как на Украине требуют от ЕС обеспечить бесперебойное финансирование
- «Политический мазохизм»: как в Европе продвигают идею введения запрета на въезд в ЕС для россиян