«Неприкрытый цинизм»: как в Германии разгорается скандал из-за слов главы МИД о поддержке Украины

В Германии подвергли жёсткой критике заявление министра иностранных дел страны Анналены Бербок. По её словам, не имеет значения, что немецкие избиратели думают о поддержке Украины. Представители ряда немецких партий обвинили Бербок в том, что она представляет интересы не немецких избирателей, а Киева и действует в угоду США, отвергая переговоры о прекращении боевых действий на Украине. С точки зрения аналитиков, столь явное пренебрежение интересами общества на фоне кризиса в экономике и энергетике не пройдёт незамеченным. Эксперты не исключают нарастания протестных настроений в немецком обществе.

В Германии разразился скандал вокруг слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что поддержка Киева важна и не имеет значения, что о ней думают немецкие избиратели. Хештег в Twitter «Бербок в отставку» (#BaerbockRuecktritt) остаётся самым популярным в Германии. Об этом свидетельствуют данные портала trends24.

Ранее Бербок заявила о своём намерении «сдержать его (обещание о поддержке. — RT) перед украинским народом», при этом, по её словам, не имеет значения, «что думают мои немецкие избиратели».

Высказывание главы МИД вызвало волну критики среди немецкого истеблишмента. Так, депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала эти слова и обвинила главу МИД ФРГ в том, что она представляет интересы Украины, а не немецкого электората, а также действует в угоду США. Её слова приводит РИА Новости.

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«Министр иностранных дел, которая заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а Украины, и которая отвергает переговоры о прекращении войны (так на Западе называют спецоперацию России на Украине. — RT) в интересах администрации США, не только явно не соответствует своей должности, но и представляет опасность для нашей страны», — написала Вагенкнехт в cвоём Twitter.

В свою очередь, депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен назвала «полной катастрофой» слова Бербок и сообщила, что 77% граждан Германии «требуют переговоров» с целью прекращения боевых действий на Украине.

«Министр иностранных дел, которая отвергает дипломатию и демонстрирует презрение ко всем тем, кто протестует против последствий её безумных санкций словами «Украина прежде всего, а на граждан всё равно», — это полная катастрофа!» — написала Дагделен в Twitter.

Со своей стороны, представитель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Норберт Рёттген посоветовал главе дипломатии ФРГ вместо ультимативных форм использовать сильную аргументацию.

«Уважаемая госпожа Бербок, это ненужный притворный героизм, — заявил он в Twitter. — Демократические политики должны пытаться убеждать других вескими аргументами».

Сопредседатель же «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель и вовсе отметила, что отставка министра иностранных дел ФРГ назревает уже давно. А сейчас, по её словам, Бербок своим скандальным заявлением фактически признала, что правительственная коалиция ФРГ «вполне сознательно действует» против немецких граждан.

Бундестаг

AP

© Michael Sohn

«Тому, кто явно плюёт на интересы избирателей в Германии, больше не место на министерском посту, — написала Вайдель в Twitter. — Нам нужен дипломатичный министр иностранных дел, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной».

Между тем представитель МИД ФРГ Петер Птассек обвинил в скандале вокруг слов Бербок пророссийские силы.

«Классика: нарезанное видео, искажающее смысл, раскручивается пророссийскими аккаунтами — и киберблюдо быстрого приготовления готово: массовая дезинформация», — написал он на своей странице в Twitter.

«Фантастическое признание»

Стоит отметить, что на слова главы МИД ФРГ также отреагировали и в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высказывание Бербок «фантастическим признанием».

«Как раз «в жилу» разговорам о необходимости проведения в ряде европейских стран досрочных выборов. Западная элита руководствуется логикой вчерашнего дня и продвигает однополярный мир вопреки объективным тенденциям исторического развития, диктующим признание появления и реального укрепления новых центров экономического развития, финансовой мощи, политического влияния», — заявил российский министр.

По его словам, Евросоюз размышляет, «как ему быть» и имеют ли право отдельные страны развиваться так, как они считают необходимым «с учётом своей истории и традиций».

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«Из брюссельского «центра» и из столиц, стремящихся унифицировать «всё и вся», таким государствам заявляют, что у них такого права быть не должно, и угрожают наказаниями. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек недавно заявил, что необходимо покончить с национальными интересами в Европе. Это показательно», — подчеркнул Лавров.

Примечательно, что после своих резонансных слов о неважности мнения немцев и значимости поддержки Украины в своём Twitter Бербок сделала заявление об РФ. По её словам, «путинская Россия» якобы останется угрозой миру и безопасности в обозримом будущем.

«Но в случае серьёзного нарушения международных правил ЕС должен раскрыть свои карты. Европа — это гигант, когда мы солидарны и сплочены», — утверждает она.

«Позор немецкой власти»

По мнению экспертов, глава МИД ФРГ выступила с беспрецедентными заявлениями, которые демонстрируют истинную суть политики большей части немецкого правительства.

«После этих слов Бербок о незначительности мнения граждан Германии становится очевидно, чьи интересы на самом деле представляет Берлин. В попытке построить объединённую Европу к власти в ФРГ пришли люди, которые не являются гражданами своей страны по духу, не отстаивают интересы национального государства, а следуют в фарватере Вашингтона. Бербок фактически расписалась в этом, как и в том, что Берлину откровенно наплевать на своих избирателей. Это позор немецкой власти», — заявила в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

По её словам, те политические силы, которые ранее сложно было представить объединёнными, теперь солидаризировались против Бербок и её тенденциозных высказываний.

«Несмотря на то что в ФРГ осуществлялась зачистка политического пространства от национально ориентированных сил и «Альтернатива для Германии» была заклеймена и названа крайне правой радикальной партией, теперь её мнение насчёт слов Бербок во многом совпадает с позицией ХДС. Эта партия тоже выступила против и показала готовность проявить единодушие с правыми и левыми, которые также раскритиковали слова главы МИД ФРГ», — отметила эксперт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проводит консультации с главами правительств немецких земель

© bundesregierung.de

Говоря о заявлении Птассека, Федосова отметила, что отсылкой к пророссийским силам и дезинформации он лишь пытается оправдать заявление Бербок, которое спровоцировало резонанс в немецком обществе.

«Птассек по своему менталитету мало чем отличается от действующего главы МИД Германии и тех немецких бюрократов, которые не несут ответственности перед своим народом и пренебрегают его интересами», — констатировала аналитик.

При этом антироссийские заявления Бербок Федосова назвала «истерическими».

«Министр, как и представители других европейских элит, понимает, что в противостоянии с Россией «что-то пошло не так». Германия и весь ЕС стоят перед большими вызовами в экономике и энергетике, а русофобских заявлений оказалось недостаточно, чтобы сплотить Европу. Кроме того, в обществе продолжает расти недовольство из-за внутренних проблем», — отметила эксперт.

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Однако вместо того, чтобы решать сложности, в немецком правительстве решили повышать градус русофобии, говорит Федосова.

«Они продолжают придерживаться своей стратегии, закрывая глаза на базовые потребности собственного населения. Но такой неприкрытый цинизм в отношении своих же людей не останется незамеченным», — уверена аналитик.

По мнению Федосовой, в Германии вскоре могут начаться протестные выступления.

«Решающий момент наступит осенью или зимой, когда немецкое общество пройдёт точку бифуркации и выступит с протестами. Тогда Германия столкнётся с социальной нестабильностью», — заявила она.

Схожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, в некоторых немецких СМИ уже появилась информация, что правительство готовится к возможным акциям протеста, официальной причиной которых Берлин может назвать экстремистские настроения.

«То есть в Берлине, по всей видимости, заранее ведут подготовку, чтобы оклеветать потенциальных участников ещё даже не начавшихся протестов. Этим немецкие власти могут попытаться запугать обычного обывателя и внушить, что всё хорошо, а те, кто будет выходить на улицу, — это экстремисты. Не удивлюсь, если ко всей этой истории Берлин начнёт также ссылаться на «руку Кремля», — предположил эксперт в разговоре с RT.

По его мнению, слова Бербок могут послужить «спусковым крючком» для активизации протестных настроений в республике.