Дежурная солидарность: почему европейские политики продолжают говорить о «бессрочной» поддержке Украины

Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине и финансово, и в военном отношении столько, сколько потребуется, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. При этом Берлин намерен поддерживать Киев, несмотря на усталость граждан от ситуации, добавила она. Ранее о бессрочной поддержке киевского режима говорили президент США Джо Байден, лидеры G7 и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако, по мнению экспертов, энергетические проблемы Запада, растущее экономическое давление на европейцев и отсутствие военных успехов со стороны ВСУ скоро вынудят власти этих стран пересмотреть свою политику.

Власти Германии намерены оказывать поддержку киевскому режиму до тех пор, пока в этом будет необходимость, заявила в интервью газете Bild am Sonntag глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Конечно, я бы хотела, чтобы конфликт закончился как можно скорее, но, к сожалению, нам приходится рассчитывать на то, что Украине и следующим летом ещё понадобится новое тяжёлое вооружение от её друзей. Для меня ясно: Украина защищает нашу свободу, наш миропорядок. И мы поддерживаем её финансово и в военном отношении до тех пор, пока это необходимо. Точка», — сказала министр.

При этом Бербок признала, что длительное противостояние может вызвать в Германии ощущение усталости.

Несколькими днями ранее глава МИД заявила, что в запасах бундесвера не хватает оружия для поставок Киеву и ФРГ вынуждена производить его специально для Украины.

Безоговорочная и бессрочная

Поддержка Украины без каких-либо временных ограничений неоднократно декларировалась как лидерами отдельных стран, так и представителями организаций и структур коллективного Запада.

В конце июня такое заявление сделал президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, как долго Вашингтон собирается поддерживать Киев в условиях растущих цен на энергоносители.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется... Мы будем вместе с Украиной и весь альянс будет вместе с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил Байден.

Заседание лидеров стран G7

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© John MacDougall/Pool Photo

Сходное заявление распространила «большая семёрка», в которую входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и оказывать ей необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь», — отмечалось в коммюнике по итогам саммита стран G7.

На минувшей неделе аналогичное обещание дал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Выступая на мероприятии так называемой Крымской платформы, он заявил, что НАТО будет вместе с Украиной «столько, сколько потребуется».

Также по теме «План начинает стагнировать»: почему на Западе опасаются «усталости» от ситуации на Украине Эстонский премьер Кая Каллас в беседе с журналистами издания Politico констатировала, что на фоне инфляции и энергетического кризиса...

«Сильная, стабильная и независимая Украина необходима для евро-атлантической безопасности», — сказал Столтенберг.

Несмотря на последовательные заявления о поддержке Украины, ряд политиков в последние месяцы предупреждали, что рядовые граждане западных стран могут устать от этой ситуации. Об этом, в частности, говорили эстонский премьер Кая Каллас, уходящий глава британского правительства Борис Джонсон и глава МИД Швеции Анн Линде.

Опасность развития такого сценария признают и в Киеве. Так, глава МИД страны Дмитрий Кулеба в середине августа заявил, что у него складывается впечатление, словно его коллеги из западных государств ждут падения Украины, чтобы проблема её поддержки разрешилась сама собой.

В свою очередь, глава Минобороны республики Алексей Резников в интервью CNN назвал усталость мирового сообщества от конфликта на Украине одной из главных угроз для Киева. По его мнению, необходимо проводить разъяснительные беседы с людьми, чтобы они не поддавались такой «усталости».

Бессмысленная поддержка

Власти западных стран морально шантажируют своё население, чтобы за его счёт поддерживать киевский режим, однако бесконечно это продолжаться не может, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«На сегодняшний день власть в странах Запада понимает, что зависит от избирателя, а избиратель уже готовится к холодной зиме, испытывает трудности с энергетическим снабжением и продовольствием, а эксперты пугают, что чем дальше, тем будет сложнее. В такой ситуации сейчас просто идёт вал заявлений, что поддержка Украины — это якобы их моральный долг. Политики пытаются вложить в массовое сознание европейцев оптимизм, в то время как обыватель испытывает пессимизм по поводу этой ситуации», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Hемецкие САУ PzH 2000

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Поэтому Бербок, Шольц, Байден, НАТО и G7 раз за разом повторяют эту «мантру», чтобы фактически промыть мозги своим избирателям и добиться от них поддержки в данном вопросе, добавил политолог.

«Анналена Бербок и подобные ей чиновники находятся в постоянном режиме коммуникации и поддержки и через подобные высказывания проявляют своё трансатлантическое единство», — пояснил Кошкин.

В свою очередь, доцент Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман заметил в разговоре с RT, что в Германии сформировано прочное антироссийское мнение, которое разделяется значительным количеством граждан страны, несмотря на энергетический кризис, в который погружается ФРГ.

«Бербок апеллирует к русофобски и проукраински настроенной части общества. Таким образом она хочет заручиться поддержкой большинства граждан, которые сегодня занимают такую позицию. Но после нынешней зимы, отягощённой энергетическим кризисом, не исключено, что экономические проблемы затмят политические заявления, которые сейчас звучат из уст высшего руководства ФРГ», — отметил эксперт.

По его мнению, граждане ФРГ ассоциируют себя с коллективным Западом, поэтому будут идти на поводу у правительства, обещающего бессрочную поддержку киевскому режиму.

«Поддерживая Украину, они считают, что демонстрируют свою солидарность с западной цивилизацией, которая, с их точки зрения, сегодня находится под угрозой и нуждается в защите. Когда местные политики не могут предъявить своим гражданам каких-либо позитивных достижений в области экономики, они обращаются к старой и уже проверенной русофобской теме», — сказал собеседник RT.

Киев же развернул масштабную информационную кампанию, апеллируя в первую очередь к тем же жителям западных стран, напомнил Фельдман.

«Очень часто для этого создавались неоднозначные провокационные поводы, в рамках которых Украина позиционировала себя как жертву, нуждающуюся в защите коллективного Запада. И это дало свой результат. Сегодня фактор поддержки Украины становится одним из неотъемлемых требований к политикам, которые хотят выиграть выборы, будь то выборы президента или выборы в парламент западных стран», — пояснил эксперт.

Однако со временем западные политики уже не смогут безоговорочно заявлять своим гражданам, что они будут бессрочно поддерживать киевский режим на средства налогоплательщиков, добавил политолог. Этому будет способствовать как растущее экономическое давление на европейцев, так и отсутствие военных успехов со стороны сил киевского режима.

«Надеюсь, тогда лидеры Запада поймут, что поставлять оружие Киеву означает просто выбрасывать деньги на ветер», — заключил Фельдман.