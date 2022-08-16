Глава МИД Украины Кулеба: ряд западных стран ждут падения Киева

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил — есть ощущение, что некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой.

«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы ещё продержитесь? Вместо того чтобы спросить — а что ещё нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — цитирует РИА Новости Кулебу.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что западные страны, которые поддерживают Украину, терпят от этого только убытки и потери.

По его мнению, такая поддержка приносит выгоду только производителям оружия и «политическим демагогам», которые рвутся к власти.

Жителям западных стран, подчеркнул сенатор, такая помощь невыгодна, поскольку они только проигрывают от этого.