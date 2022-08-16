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Сенатор Пушков: поддержка Украины приносит западным странам убытки и потери

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что западные страны, которые поддерживают Украину, терпят от этого только убытки и потери.

Таким образом Пушков прокомментировал статью в газете The Guardian, в которой обозреватель заявил, что Европа в связи с ростом цен на электроэнергию и продукты питания может нанести Украине предательский удар зимой.

«Что даёт западным странам и их экономикам эта пресловутая стойкость? Сплошные убытки и потери», — написал он в своём Telegram. 

По его мнению, такая поддержка приносит выгоду производителям оружия и «политическим демагогам», которые рвутся к власти.

Жителям западных стран, подчеркнул сенатор, такая помощь невыгодна, поскольку они только проигрывают от этого.

Как считает американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

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