Американский аналитик Дэвис допустил сокращение поддержки Киева Западом к зиме

Короткая ссылка
Поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, считает американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис. Такое мнение он выразил в колонке для 19FortyFive.
Американский аналитик Дэвис допустил сокращение поддержки Киева Западом к зиме
  • Gettyimages.ru

По его словам, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

«Всё более вероятно, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — отмечает Дэвис.

Он добавил, что если гражданское недовольство ситуацией в западных странах достигнет достаточного уровня, «политическая поддержка Киева может быстро испариться в западных столицах».

«Вероятность того, что это произойдёт, выше, чем многие думают», — пишет автор.

Ранее Дэниел Дэвис отметил, что на Западе мало кто задумывается о сценарии развития событий на Украине, при котором ВСУ терпят крах, тогда как украинская армия ежедневно лишается профессиональных бойцов и уже потеряла «тысячи лучших военных» в Мариуполе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить