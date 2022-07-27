Американский аналитик Дэвис допустил сокращение поддержки Киева Западом к зиме
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По его словам, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.
«Всё более вероятно, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — отмечает Дэвис.
Он добавил, что если гражданское недовольство ситуацией в западных странах достигнет достаточного уровня, «политическая поддержка Киева может быстро испариться в западных столицах».
«Вероятность того, что это произойдёт, выше, чем многие думают», — пишет автор.
Ранее Дэниел Дэвис отметил, что на Западе мало кто задумывается о сценарии развития событий на Украине, при котором ВСУ терпят крах, тогда как украинская армия ежедневно лишается профессиональных бойцов и уже потеряла «тысячи лучших военных» в Мариуполе.