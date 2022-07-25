Американский военный аналитик Дэвис предупредил о рисках коллапса армии Украины

На Западе мало кто задумывается о сценарии развития событий на Украине, при котором ВСУ терпят крах, тогда как украинская армия ежедневно лишается профессиональных бойцов и уже потеряла «тысячи лучших военных» в Мариуполе, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

Своё мнение он выразил в статье для 19FortyFive.

По словам Дэвиса, не все допускают мысли о катастрофе украинской армии, потому что это «неприятно». Между тем условия «на земле» делают подобный исход противостояния возможным.

По данным исследования Modern War Institute, лишь 20% призывников, которые вступают в ряды ВСУ, ранее стреляли из оружия, говорится в материале.

По мере пополнения ВС Украины всё менее опытными военными риск коллапса украинской армии будет лишь возрастать, считает аналитик.

«Хоть многое и действует против Москвы, есть ряд очень практических причин, о которых Западу известно, что Россия имеет реальный шанс на победу, в то время как у Киева такого пути почти нет», — пишет американский эксперт.

По его словам, наиболее значительным достижением российских сил на текущем этапе операции будет не столько взятие территорий под физический контроль, сколько «уничтожение Вооружённых сил Украины как единого целого».

В апреле бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор выразил уверенность в том, что поставки американского оружия Украине не изменят исхода событий, а лишь обострят отношения с Россией.