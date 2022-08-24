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Министр обороны Украины назвал усталость мира от конфликта угрозой для Киева

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Усталость мирового сообщества от конфликта на Украине является одной из главных угроз для Киева. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз», —  сообщил он в интервью телеканалу CNN.

Резников добавил, что украинской стороне необходимо взаимодействовать с людьми, чтобы они не испытывали усталости.

«Поскольку это очень, очень опасно для нас», — подытожил глава Минобороны Украины.

Ранее американский политолог Раджан Менон заявил, что президент России Владимир Путин может оказаться прав по поводу ослабления помощи Украине со стороны западных стран.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой.

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