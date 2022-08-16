Politico: Путин прав в своих прогнозах об ослаблении западной помощи Киеву

Президент России Владимир Путин может оказаться прав по поводу ослабления помощи Украине со стороны западных стран, заявил американский политолог Раджан Менон.

«Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав», — написал он в статье для Politico.

Обозреватель подчеркнул, что антироссийские санкции уже наносят значительный ущерб Европе, и ситуация может усугубиться.

«Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой», — констатировал Менон.

Автор материала допустил, что Путин считает Россию устойчивее европейских стран.

Как считает американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.