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Politico: Путин прав в своих прогнозах об ослаблении западной помощи Киеву

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Президент России Владимир Путин может оказаться прав по поводу ослабления помощи Украине со стороны западных стран, заявил американский политолог Раджан Менон.

«Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав», — написал он в статье для Politico. 

Обозреватель подчеркнул, что антироссийские санкции уже наносят значительный ущерб Европе, и ситуация может усугубиться.

«Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой», — констатировал Менон.

Автор материала допустил, что Путин считает Россию устойчивее европейских стран.

Как считает американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

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