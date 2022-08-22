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Американский полковник заявил, что спецслужбы США знают об обречённости Украины

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Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что американские спецслужбы знают об обречённости Украины в связи с тем, что украинская армия полностью обескровлена.

«В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что её власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макгрегора, журналисты, которые пишут о скорой победе Украины, врут и все материалы о способности украинских войск выиграть являются иллюзией, «которой не существует в реальности».

Макгрегор добавил, что Украина практически исчерпала имеющийся у неё запас ракет для HIMARS, в то время как европейские партнёры и вовсе ещё в июле начали сворачивать предоставление военной помощи Киеву.

Ранее СМИ писали, что июле шесть крупнейших стран Европы не дали новых военных обещаний Киеву.

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