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Politico: шесть стран ЕС не дали Украине новых военных обещаний

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В июле шесть стран Евросоюза не дали новых военных обещаний Киеву. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

«В течение июля шесть самых больших стран Европы не предложили Украине новых двусторонних обещаний», — говорится в тексте.

Авторы статьи подчёркивают, что военная помощь Украине может сократиться именно в тот момент, когда Киев «анонсировал важнейшее контрнаступление».

Ранее американский политолог Раджан Менон заявил, что президент России Владимир Путин может оказаться прав по поводу ослабления помощи Украине со стороны западных стран.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой.

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