Bloomberg: рост цен волнует жителей Европы больше конфликта на Украине
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Социологическое исследование в мае показало, что 42% жителей десяти европейских стран считают преувеличенным внимание своих правительств к поддержке Украины по сравнению с внутренними проблемами.
«Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию», — говорится в тексте.
В статье утверждается, что единство западных стран по поддержке Украины будет ослабевать с приходом холодов.
Ранее американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис заявил, что поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.