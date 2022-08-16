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Bloomberg: рост цен волнует жителей Европы больше конфликта на Украине

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Рост стоимости жизни и повышение цен на энергоресурсы волнуют жителей Европы больше, чем поддержка Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опросы.
Bloomberg: рост цен волнует жителей Европы больше конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

Социологическое исследование в мае показало, что 42% жителей десяти европейских стран считают преувеличенным внимание своих правительств к поддержке Украины по сравнению с внутренними проблемами.

«Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию», — говорится в тексте.

В статье утверждается, что единство западных стран по поддержке Украины будет ослабевать с приходом холодов.

Ранее американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис заявил, что поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

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