Bloomberg: страны G7 намерены оказывать бессрочную поддержку Украине

Лидеры стран G7 намерены взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в документе.

Кроме того, согласно проекту, страны G7 рассматривают возможность «использования доходов от пошлин для поддержки Украины».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита G7 заявил, что Германия и США намерены действовать сообща в вопросах, касающихся обеспечения безопасности Украины.

23 июня стало известно, что Соединённые Штаты поставят украинской армии новый пакет военной помощи на $450 млн, в него войдут РСЗО, патрульные катера и артиллерийские боеприпасы.