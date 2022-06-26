Bloomberg: страны G7 намерены оказывать бессрочную поддержку Украине

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Лидеры стран G7 намерены взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине.
Bloomberg: страны G7 намерены оказывать бессрочную поддержку Украине
  • AP

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в документе.

Кроме того, согласно проекту, страны G7 рассматривают возможность «использования доходов от пошлин для поддержки Украины».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита G7 заявил, что Германия и США намерены действовать сообща в вопросах, касающихся обеспечения безопасности Украины.

23 июня стало известно, что Соединённые Штаты поставят украинской армии новый пакет военной помощи на $450 млн, в него войдут РСЗО, патрульные катера и артиллерийские боеприпасы.

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