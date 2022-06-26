Шольц заявил, что США и ФРГ будут действовать сообща по вопросам помощи Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита G7 заявил, что Германия и США намерены действовать сообща в вопросах, касающихся обеспечения безопасности Украины.

«Можно ясно сказать, что Германия и США будут всегда действовать сообща, когда будет заходить речь о вопросах безопасности Украины. Это так и останется в будущем», — цитирует его ТАСС.

Шольц также отметил, что стороны заявили о приверженности к совместным действиям в этой сфере при «тесной координации».

Ранее президент США Джо Байден и Шольц во время переговоров обсудили КНР, энергетическую безопасность и влияние спецоперации России на глобальный рынок продовольствия.

Отмечается, что главы двух стран обсудили усилия по смягчению последствий ситуации на Украине «для глобальной продовольственной и энергетической безопасности».