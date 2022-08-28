«Стоимость отопления уже вызывает ужас»: что ждёт Европу в условиях продолжающегося роста цен на энергоносители

В Европе продолжает усугубляться энергетический кризис, сопровождающийся значительным ростом цен на газ и электричество. Покидающий свой пост премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшие месяцы гражданам страны придётся тяжело из-за «баснословных» цен на энергоносители, причём в росте тарифов он вновь обвинил Москву. В правительстве председательствующей в ЕС Чехии отметили, что ситуация с энергетикой угрожает политической стабильности государства и Евросоюза в целом. Эксперты отмечают, что ответственность за нынешний кризис целиком лежит на властях западных стран, которые долгое время проводили авантюрную энергетическую политику. В последнее время ситуация лишь усугубилась из-за введённых антироссийских санкций, констатируют аналитики.

Жителям Великобритании придётся нелегко в ближайшие месяцы из-за «баснословных» цен на электроэнергию. Такое мнение в статье для газеты Daily Mail высказал уходящий с поста премьера страны Борис Джонсон.

«Грядущие месяцы будут трудными, возможно, очень трудными. Наши счета за энергоносители будут просто баснословными. У многих из нас стоимость отопления наших домов уже вызывает ужас», — написал он.

При этом всю ответственность за рост цен политик возложил на Россию, проводящую спецоперацию на Украине, и лично на президента Владимира Путина.

«Вот почему ваши счета за энергию увеличиваются вдвое. Боюсь, Путин об этом знает. Ему это нравится. И он хочет, чтобы мы прогнулись», — заявил Джонсон, добавив, что его преемник на посту главы кабмина обязательно объявит о мерах финансовой поддержки граждан Соединённого Королевства.

Ранее на этой неделе британский регулятор Ofgem объявил о повышении с 1 октября максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% из-за роста мировых цен на энергоносители.

Критическая ситуация

Энергетический кризис в Европе усугубился после принятия Великобританией и странами ЕС санкций в отношении России. После начала спецоперации европейские государства ввели уже семь пакетов секторальных экономических рестрикций, включающих в себя ограничения на российский нефтегазовый импорт. Сейчас в Европе идёт обсуждение очередного пакета мер в отношении РФ.

Однако санкции против энергетического сектора РФ оказали негативное влияние в первую очередь на жизнь самих европейцев — цены на газ и электроэнергию в Европе существенно растут. По данным лондонской биржи ICE, 26 августа стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF достигла $3507,3 за 1 тыс. куб. м. Это стало рекордным показателем за время работы газовых хабов в Европе (с 1996 года).

На фоне такого роста цен министр промышленности и торговли Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, заявил о необходимости созыва экстренного заседания глав энергетических ведомств стран — членов Евросоюза для обсуждения подготовки к отопительному сезону.

Европарламент

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© Thomas Trutschel/Photothek

В свою очередь, чешский министр юстиции Павел Блажек, выступая 26 августа перед парламентариями страны, заявил, что из-за роста цен на энергоносители сложилась настолько серьёзная ситуация, что она может поставить под угрозу стабильность политической системы как самой Чехии, так и всего ЕС.

«Если кризис в энергетических секторах не будет разрешён, политическая система этой страны окажется в опасности. Если решение на европейском уровне не будет найдено, то даже ЕС как таковой может быть поставлен под угрозу», — сказал Блажек, не исключив развитие революционного сценария как следствие энергокризиса.

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На фоне ситуации в европейской энергетике возможное введение новых санкций против РФ вызвало негативную реакцию среди ряда членов ЕС, в частности, в Венгрии. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт не желает обсуждать какие-либо ограничительные меры против поставок нефти и газа из России.

«Нет европейской безопасности поставок без российских источников энергии», — подчеркнул Сийярто.

Глава венгерского МИД добавил, что такой же позиции придерживаются и ряд других министров иностранных дел стран ЕС, но сказать об этом открыто «политического мужества им, к несчастью, не дано».

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил, что ни одна страна в Европе не может выдержать нынешний энергетический кризис. Позднее он констатировал, что если бы Белград закупал газ по рыночным европейским ценам, то Сербия бы обанкротилась.

«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63—64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена. А за дополнительные 1,2 млрд куб. м газа мы бы заплатили €4,8 млрд, если бы покупали по текущим ценам. К счастью, нам удалось закупить (газ. — RT) до этого тяжёлого времени, иначе мы бы были банкротом», — приводит слова сербского лидера ТАСС.

Патовая ситуация

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что причинами роста цен на энергоносители в странах Запада стали действия правительств самих европейских стран, которые они предпринимали на протяжении долгого времени.

«Пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было — вот и всё. А инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений: банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивается. Вот результат политики за предыдущие много лет, за предыдущее десятилетие, наверное. Отсюда всё началось, не из-за каких-то действий России», — сказал Путин журналистам во время рабочей поездки в Иран 19 июля.

По словам главы государства, Запад обвиняет в энергетическом кризисе Москву, хотя сам ввёл санкции против РФ и закрыл некоторые энергомаршруты.

Часть газопровода «Северный поток»

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© Ulrich Baumgarten

Комментируя ситуацию, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе c RT подчеркнул, что ответственность за нынешний кризис целиком и полностью лежит на правительствах европейских стран.

«Ком энергетических проблем в Европе, созданных мягко говоря авантюрной энергетической и климатической политикой, назревал давно. Вдобавок к этому санкционная война против основного поставщика энергоресурсов в Европу естественно усугубила эти проблемы до такой степени, что теперь они грозят разрушением экономики и социально-политической стабильности в Европе предстоящей зимой», — сказал аналитик.

Схожей точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Европа на протяжении последних лет оказывала давление на Россию, пытаясь диктовать свои условия, и, как следствие, сама создала предпосылки для кризиса.

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«В Европе давили на Россию, хотели, чтобы она продавала им энергоносители на их условиях. Москва продолжала упираться, указывая на то, что условия несправедливы. Достаточно вспомнить, как Стокгольмский арбитраж в 2019 году решил взыскать с РФ $3 млрд в пользу Украины за контракт, который заключал сам Киев. Это было беспрецедентное решение, которое показывает, что все инстанции Европы работали против России в этом вопросе достаточно давно», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог Олег Матвейчев в разговоре с RT заметил, что, если кризис уже сейчас так остро ощущается в странах Европы, сложно сказать, какой интенсивности он достигнет в разгар отопительного сезона.

«Ситуация в энергетическом секторе Европы уже катастрофична, а сейчас ещё формально лето. Представьте, что будет осенью и зимой, какие будут цены. Обо всём этом мы неоднократно Европу предупреждали. Газ, может быть, найдётся и в других странах, но стоить будет очень дорого, потому что лишних объёмов на всех желающих не будет, да и с логистикой не всё так просто», — сказал аналитик.

Он напомнил, что для использования того же сжиженного природного газа из США или Катара в Европе попросту нет инфраструктуры.

«Нет специальных заводов и техники, не готовы танкеры, нужны специальные порты для приёма сжиженного газа, магистрали и так далее. Обо всём этом Европу предупреждали, но нас не услышали, и теперь они получают то, что должны получить — в некоторых государствах ситуация дошла до чуть ли не 15-кратного повышения тарифов на электроэнергию. Суммы неподъёмные для простых людей», — подчеркнул политолог.

Такой взрывной рост цен на электроэнергию ведёт к повышению социального недовольства в странах Европы и «брожению» среди правительств некоторых стран ЕС, добавил Матвейчев.

«Обеспеченные граждане смогут уехать в тёплые страны, а остальные будут ночевать в зимней одежде. Не все такое могут выдержать. Сейчас истеблишмент и элита Европы уже готовятся к подавлению волнений, которые может вызвать такая ситуация. Не к тому, чтобы пойти навстречу народу и решить вопрос, а подавить волнения. Потому что единственное решение этой проблемы — включить подачу газа по обоим «Северным потокам». Но для этого европолитикам нужно отказаться от своих амбиций, снять санкции и пойти на договорённости с Россией», — заключил политолог.