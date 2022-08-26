В Великобритании стоимость электроэнергии увеличится с октября на 80%

Стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября увеличится на 80% и будет составлять £3549 ($4,2 тыс.) в год, сообщило Управление рынков газа и электроэнергии Британии (Ofgem).

«Сегодня (26 августа 2022 года) Ofgem объявил, что предельные цены на энергию увеличатся до £3549 в год за газ и электричество для среднестатистического домохозяйства с 1 октября 2022 года», — говорится в заявлении.

Глава регулятора Джонатан Брирли не исключил, что цены на энергию могут продолжить расти, и призвал британские власти отреагировать на ситуацию.

Ранее консалтинговая компания Baringa Partners спрогнозировала, что энергокризис в Великобритании ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года.