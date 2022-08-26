В Великобритании стоимость электроэнергии увеличится с октября на 80%
- Gettyimages.ru
- © Richard Baker
«Сегодня (26 августа 2022 года) Ofgem объявил, что предельные цены на энергию увеличатся до £3549 в год за газ и электричество для среднестатистического домохозяйства с 1 октября 2022 года», — говорится в заявлении.
Глава регулятора Джонатан Брирли не исключил, что цены на энергию могут продолжить расти, и призвал британские власти отреагировать на ситуацию.
Ранее консалтинговая компания Baringa Partners спрогнозировала, что энергокризис в Великобритании ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года.