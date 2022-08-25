военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Bloomberg: энергокризис в Великобритании ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году

Короткая ссылка
В Великобритании энергетический кризис ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года.
Bloomberg: энергокризис в Великобритании ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Baringa Partners.

«Последствия для общества будут серьёзнее, чем крах 2008 года. Сейчас мы вступаем во временной период, когда большинство домохозяйств погрязли в долгах или находятся в очень неустойчивом финансовом положении», — заявил партнёр Baringa Partners Джеймс Купер.

По данным компании, этой зимой счета вырастут примерно на 80% по сравнению с ценами в октябре. Прогнозируется, что с 1 октября среднегодовые счета за электроэнергию превысят £3,5 тыс. ($4,12 тыс.), что составляет более 11% от среднего дохода домохозяйства.

Ранее Bloomberg сообщал, что Великобритания приступила к импорту сжиженного природного газа из Австралии на фоне энергетического кризиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить