Bloomberg: энергокризис в Великобритании ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году
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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Baringa Partners.
«Последствия для общества будут серьёзнее, чем крах 2008 года. Сейчас мы вступаем во временной период, когда большинство домохозяйств погрязли в долгах или находятся в очень неустойчивом финансовом положении», — заявил партнёр Baringa Partners Джеймс Купер.
По данным компании, этой зимой счета вырастут примерно на 80% по сравнению с ценами в октябре. Прогнозируется, что с 1 октября среднегодовые счета за электроэнергию превысят £3,5 тыс. ($4,12 тыс.), что составляет более 11% от среднего дохода домохозяйства.
Ранее Bloomberg сообщал, что Великобритания приступила к импорту сжиженного природного газа из Австралии на фоне энергетического кризиса.