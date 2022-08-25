Bloomberg: энергокризис в Великобритании ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году

В Великобритании энергетический кризис ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Baringa Partners.

«Последствия для общества будут серьёзнее, чем крах 2008 года. Сейчас мы вступаем во временной период, когда большинство домохозяйств погрязли в долгах или находятся в очень неустойчивом финансовом положении», — заявил партнёр Baringa Partners Джеймс Купер.

По данным компании, этой зимой счета вырастут примерно на 80% по сравнению с ценами в октябре. Прогнозируется, что с 1 октября среднегодовые счета за электроэнергию превысят £3,5 тыс. ($4,12 тыс.), что составляет более 11% от среднего дохода домохозяйства.

Ранее Bloomberg сообщал, что Великобритания приступила к импорту сжиженного природного газа из Австралии на фоне энергетического кризиса.