Bloomberg: Британия начала импортировать газ из Австралии из-за энергокризиса
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Kpler.
По данным агентства, поставка СПГ из Австралии в Европу не производилась с 2016 года.
В материале сказано, что судно с газом прибудет в Британию 22 августа.
Ранее Bloomberg писало, что власти Великобритании готовят план аварийного энергоснабжения на территории королевства на случай «худшего сценария» предстоящей зимой, в том числе речь идёт о возможности нормирования подачи электроэнергии потребителям.