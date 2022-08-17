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Bloomberg: Британия начала импортировать газ из Австралии из-за энергокризиса

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Великобритания приступила к импорту сжиженного природного газа из Австралии на фоне энергетического кризиса в европейских странах.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Kpler.

По данным агентства, поставка СПГ из Австралии в Европу не производилась с 2016 года.

В материале сказано, что судно с газом прибудет в Британию 22 августа.

Ранее Bloomberg писало, что власти Великобритании готовят план аварийного энергоснабжения на территории королевства на случай «худшего сценария» предстоящей зимой, в том числе речь идёт о возможности нормирования подачи электроэнергии потребителям.

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