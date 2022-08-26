Вучич: в Европе нет страны, которая может выдержать текущий энергетический кризис

Президент Сербии Александр Вучич на открытии ярмарки слив в городе Осечине заявил, что ни одна европейская страна не может выдержать текущий энергетический кризис, в том числе текущие цены на газ.

Он отметил, что осенью и зимой страну ждут проблемы из-за ситуации на Украине.

«Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле чем за $4 тыс. Если цена на рынке $3,3 тыс., то это $4—4,1 тыс. со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами. В Европе нет страны, которая могла бы это выдержать», — цитирует Вучича ТАСС.

Ранее сербский президент напомнил гражданам, что с 1 ноября из-за санкций Сербия не сможет получать нефть из России, которую доставляют танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.