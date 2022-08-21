Вучич напомнил, что с 1 ноября Сербия не сможет из-за санкций получать нефть из России

Сербский президент Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия не сможет из-за санкций получать нефть из России, которую доставляют танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями», — сказал Вучич.

Как ранее отмечал сербский лидер, нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии в сербский город Панчево, на нефтеперерабатывающий завод Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».

По его словам, из-за санкций Запада в отношении российской нефти республика теряет $600 млн на годовом уровне.