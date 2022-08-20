Борьба за значимость: как Украина предлагает альтернативу поставкам газа по «Северному потоку»

На Украине предложили вариант компенсации поставок по «Северному потоку», работа которого будет приостановлена на техобслуживание с 31 августа. Как заявил оператор газотранспортной системы страны, её мощностей, а также трубопровода Ямал — Европа «более чем достаточно» для обеспечения Европы газом. Однако ранее на Западе усомнились в способности Украины обеспечить бесперебойные поставки сырья в Европу. В частности, о предпочтительности работы «Северного потока» говорил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. По мнению аналитиков, инициатива Киева прежде всего связана с желанием повысить свою геополитическую значимость. Однако у Украины нет реальных возможностей заменить мощности трансбалтийского газопровода, поскольку ГТС страны находится в предаварийном состоянии, отмечают эксперты.

На Украине предложили альтернативу поставкам газа в Европу по «Северному потоку», работа которого 31 августа будет приостановлена на три дня из-за планового техобслуживания. В пресс-службе оператора газотранспортной системы страны (ОГТСУ) заявили, что недостающие мощности могут быть компенсированы путём увеличения транзита через Украину, а также поставками по трубопроводу Ямал — Европа.

«С учётом хронических перебоев в работе «Северного потока» на протяжении последних месяцев, а также очередной объявленной остановки этого маршрута в конце августа напоминаем о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что законтрактованные мощности на точке входа «Суджа» на украинскую территорию составляют 109,6 млн куб. м в сутки. При этом технически эта труба позволяет прокачивать до 244 млн куб. м в сутки, а Ямал — Европа — ещё 90 млн куб. м в сутки. Плановая суточная мощность «Северного потока» составляет 167 млн куб. м. В связи с этим в ОГТСУ сделали вывод, что замещение трансбалтийского газопровода вполне реально, а также обвинили Москву политизации поставок сырья.

«Мощности украинской газотранспортной системы и польского маршрута более чем достаточны для обеспечения исполнения обязательств по поставкам российского газа в страны Европы», — заявили в Киеве.

Отсечение возможностей

Между тем эксперты отмечают, что заявленные оператором возможности украинской ГТС преувеличены. Кроме того, в Киеве умалчивают, что сами сократили транзитные мощности страны, запретив с 11 мая перекачку российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». ОГТСУ объяснял это «форс-мажорными обстоятельствами», связанными с потерей контроля над этой территорией ЛНР. При этом оператор предлагал перенести мощности с «Сохрановки» на «Суджу».

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Однако в «Газпроме» назвали такое предложение технологически невозможным.

«Перенос объёмов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объёмов чётко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», — заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Добавим, что, согласно подписанному «Газпромом» и «Нафтогазом» контракту, за пять лет через украинскую ГТС должно быть прокачано порядка 225 млрд куб. м российского газа. В 2020 году общий объём транзита должен был составить 65 млрд куб. м, а с 2021-го по 2024-й условлено прокачивать по 40 млрд куб. м в год.

Не задействуется в последние месяцы для транзита газа и Ямал — Европа. Как пояснил 12 мая Сергей Куприянов, компания не может использовать для поставок в Европу польский участок газопровода из-за санкций, которые были введены руководством РФ против некоторых иностранных предприятий в ответ на антироссийские ограничения со стороны Запада.

«В их числе — компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода Ямал — Европа. Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для «Газпрома»... Ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла «Газпром» в санкционный список», — говорилось в сообщении.

Трубопровод Ямал — Европа протяжённостью более 2 тыс. км проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В год по нему может прокачиваться около 33 млрд куб. м газа.

Польский участок трубопровода Ямал — Европа

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«Сопряжено с риском»

Даже на Западе ставят под сомнение возможности Украины заместить поставки по «Северному потоку». Так, министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон в начале августа заявил на слушаниях в парламенте, что через украинскую территорию прокачиваются гораздо меньшие объёмы голубого топлива, чем по трансбалтийскому газопроводу. По его словам, он совместно с техническими экспертами Международного энергетического агентства и официальными лицами Германии и ЕС рассмотрел предложенный украинскими властями вариант альтернативных маршрутов импорта газа в Европу. Однако ряд технических проблем и прочие моменты, ставящие под угрозу стабильность поставок, вынудили их отказаться от предложения Киева.

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«Идея о том, чтобы способствовать прекращению работы «Северного потока — 1» и полагаться только на трубопроводы, которые проходят через территории, где на данный момент идут боевые действия, была бы сопряжена с огромным риском для их (европейских стран. — RT) экономик и граждан», — подчеркнул Уилкинсон.

При этом, несмотря на выражаемую обеспокоенность положением европейских партнёров на фоне газового кризиса, Оттава не спешит оказывать им какую-либо дополнительную помощь. Как заявил на пресс-конференции 19 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо, у страны для этого не так много возможностей.

«Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с решением проблем, которые ждут (Европу. — RT) этой зимой», — сказал он.

На эти слова отреагировали в Москве. Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что Канада готовится умыть руки перед лицом зимнего кризиса, бросив европейских союзников на произвол судьбы.

«И это — один из формальных лидеров западного мира! В своё время США протащили слабоватую по всем параметрам Канаду в G7 с заднего входа, а европейцы покорно согласились. Как выясняется, напрасно», — подчеркнул политик.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

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© A. Perez Meca/Europa Press

Эксперты отмечают, что делиться газом не намерены и некоторые страны в самом Евросоюзе. Напомним, в конце июля Совет Европы сообщил о достижении договорённости по снижению потребления газа на 15% до конца марта 2023 года. Пока нормы по экономии носят добровольный характер, однако соглашением предусмотрена возможность объявить «союзную тревогу» по безопасности поставок, при которой сокращение потребления газа станет обязательным.

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«Важно, чтобы все государства — члены сократили объём потребления, чтобы все экономили больше и делились им (газом. — RT) с теми членами, которые сильнее пострадали. Энергетическая солидарность является основным принципом европейских договоров», — отмечала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако против проявления такой солидарности выступают в Польше, Венгрии и ряде других стран.

«Каждый сам за себя»

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, заявления украинского оператора ГТС о способности заместить «Северный поток» — не что иное как попытка воспользоваться ситуацией.

«Ведь, если «Газпром» увеличит прокачку через территорию Украины,это повысит авторитет Киева в глазах Европы, сделает его более влиятельным политическим актором. Для украинских властей это возможность нарастить собственную значимость на европейском пространстве, что их партнёров, в принципе, не устраивает», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Однако он не ожидает наращивания транзита по украинской ГТС, поскольку это не предусмотрено контрактом.

«Тем более что «Газпром» подаёт заявки, исходя из запросов покупателей. А учитывая направление подачи газа со стороны Украины, нужно отметить, что значительная часть спроса тех потребителей удовлетворяется через «Турецкий поток». К тому же, Украину нельзя назвать надёжным партнёром, из-за чего в Европе предпочитают всё же полагаться на «Северный поток». Даже в лучшие годы Киев всё время пытался менять правила игры, чтобы урвать кусок побольше», — отметил Фролов.

Предлагать в качестве альтернативы трубопровод Ямал — Европа также бессмысленно, так как он не может быть задействован из-за санкций, констатировал аналитик.

В свою очередь, политолог Олег Матвейчев в разговоре с RT напомнил, что украинская ГТС сегодня находится в полуаварийном состоянии.

«Предлагали самые различные проекты для её модернизации, но никто так и не вложился в это. Поэтому «Северный поток» и «Турецкий поток» строили для того, чтобы снять нагрузку с украинской ГТС, так как там в любой момент может что-то дать сбой», — рассказал он.

Эксперт также отметил, что меры экономии, предпринимаемые Европой, не смогут в долгосрочной перспективе предотвратить газовый кризис, в связи с чем страны ЕС всё чаще используют принцип «каждый сам за себя».

«Западному менталитету свойственно бороться исключительно за своё благополучие в условиях кризиса. Когда под угрозой оказываются собственные интересы, там быстро забывают о высоких принципах типа солидарности», — резюмировал Матвейчев.