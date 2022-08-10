«Дружба» за деньги: Украина возобновила транзит российской нефти в Европу

Украина возобновила транзит российской нефти в страны Европы по трубопроводу «Дружба». В течение нескольких дней поставки были приостановлены, поскольку Киев вовремя не получил от Москвы деньги за транспортировку сырья. Платёж не прошёл из-за финансовых санкций ЕС против России. На этом фоне оплатить транзитный сбор решили сами получатели нефти — Венгрия и Словакия. По словам экспертов, антироссийские ограничения уже не в первый раз противоречат интересам самого Евросоюза, в результате чего западные страны решают идти на компромисс и действовать в обход собственных рестрикций. Украина при этом может быть заинтересована в полной остановке транзита через «Дружбу» для оказания давления на государства ЕС, о чём уже ранее заявляли в Киеве.

Поставки нефти из России в Европу через территорию Украины возобновились после почти недельного перерыва. Об этом в среду, 10 августа, заявил советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин.

«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут... Украинская сторона подтвердила, что получила платёж за транзит нефти и готова начать работать», — цитирует Дёмина РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». С этим решением согласилась и российская сторона.

Санкционный сбой

Напомним, нефть по трубопроводу «Дружба» поступает напрямую из России в несколько стран Евросоюза. Северная ветка магистрали пролегает через территорию Белоруссии и позволяет обеспечивать сырьём Польшу и Германию, а южная идёт по территории Украины в сторону Венгрии, Словакии и Чехии.

4 августа прокачка нефти по южному направлению «Дружбы» полностью остановилась после того, как Киев не получил деньги за транзит от Москвы. Как объяснял Игорь Дёмин, украинская сторона оказывает услуги по транспортировке энергоносителей из России только на условиях 100%-ной оплаты, но в конце июля платёж не прошёл из-за новых санкций ЕС.

«Газпромбанк», обслуживающий платежи, уведомил нас, что платёж возвращён в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — заявлял Дёмин.

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В результате введения новых антироссийских ограничений со стороны ЕС европейские банки больше не могут самостоятельно принимать решение о проведении трансграничных платежей из РФ. Для этого организациям нужно получить разрешение от национального уполномоченного госоргана, который бы подтвердил, что транзакция не входит в число запрещённых. Между тем регуляторы Евросоюза пока не выработали соответствующий порядок взаимодействия с банками.

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По словам экспертов, санкции уже не в первый раз идут вразрез с интересами самих европейских стран. В этих условиях западные государства всё чаще предпочитают открыто идти на компромисс и начинают смягчать или обходить собственные ограничения, отметил в разговоре с RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«В данном случае это, скорее, пиар-удар по позициям ЕС и Украины. Есть несколько сценариев дальнейшего развития событий: либо страны южной ветки «Дружбы» полностью берут оплату транзита на себя, либо Россия станет компенсировать им это (деньгами по спецсчетам или топливом), либо санкции будут пересмотрены. Последний вариант был бы проще для всех, и не исключено, что вопрос об этом поднимут уже в ближайшее время», — отметил Переславский.

Украина при этом могла намеренно воспользоваться санкционной запутанностью Запада для подрыва репутации России как надёжного поставщика нефти в ЕС. Таким мнением с RT поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Киев занимается провоцированием сторон. Не исключено, что остановка транзита была попыткой спровоцировать Россию на неадекватную реакцию, то есть вынудить Москву действовать более резко, чем сейчас. Но Россия не стала отвечать на провокацию, так как уже привыкла к таким действиям и смотрит на них сквозь пальцы», — предположил Брутер.

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Рычаг давления

Напомним, в конце мая Европейский союз согласовал частичное эмбарго на импорт нефти из России. Ограничения должны вступить в силу в декабре, но будут распространяться только на морские перевозки сырья. В свою очередь, поставки трубопроводной нефти были выведены из-под действия санкций, так как на этом настояла Венгрия.

По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, запрет на прокачку российского сырья по трубопроводу был бы равносилен «атомной бомбе» для экономики республики. В результате Будапешт заблокировал все попытки ЕС полностью отказаться от покупок нефти у Москвы.

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Позиция венгерских властей вызвала недовольство в Киеве. На этом фоне со стороны украинского руководства даже стали звучать заявления о возможном специальном перекрытии южной нитки нефтепровода «Дружба». Как отмечала в мае советник главы украинского Минэнерго Елена Зеркаль, на такой шаг стоило бы пойти, поскольку Будапешт не хочет отказываться от закупок российской нефти.

«В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба»… Очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но опять-таки это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает», — заявила Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.

По мнению Николая Переславского, подобные заявления и остановка транзита могут быть использованы Киевом в качестве попытки надвить на Запад для получения большей финансовой помощи. Так, в настоящий момент украинские власти требуют от западных стран $9 млрд в месяц для покрытия дефицита бюджета, но деньги не поступают в нужном объёме.

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В начале июля немецкий Институт мировой экономики в Киле (IfW) подсчитал, что совокупный объём обещанной Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи перевалил за $82 млрд. Между тем, как подчеркнули в организации, с начала лета темпы наращивания такой поддержки Западом начали замедляться, а украинские власти всё ещё не получили часть обещанных ранее средств.

«Что поражает, так это большой разрыв между обещанной и предоставленной поддержкой. И военные, и финансовые поставки по-прежнему не соответствуют тому, что требует Украина и что было обещано стране», — говорится в исследовании IfW.

Вместе с тем, по мнению Николая Переславского, намеренная остановка прокачки нефти по «Дружбе» даже в случае оплаты транзита может вызвать острую реакцию не только в Венгрии, но также в Чехии и Словакии, активно поддерживающих Киев. Похожей точки зрения придерживается и Владимир Брутер. Как отметил эксперт, такой сценарий заставил бы Европу пересмотреть своё отношение к происходящим на Украине событиям.

«Закрытие «Дружбы» было бы расценено уже как крайне недружественный акт по отношению к той же Венгрии — стране, которая присоединилась к санкциям. В результате Будапешт может серьёзно обидеться на ЕС, что рискует в итоге привести к расколам в европейских отношениях и их общей позиции по отношению к России», — заключил специалист.