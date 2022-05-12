«Газпром» сообщил о запрете транспортировать газ через Польшу по магистрали Ямал — Европа

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Российской компании «Газпром» теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода Ямал — Европа для транспортировки газа.
«Газпром» сообщил о запрете транспортировать газ через Польшу по магистрали Ямал — Европа
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Об этом сообщается в Telegram-канале компании. 

Отмечается, что EuRoPol GAZ (владелица польского участка газопровода Ямал — Европа) относится к числу зарубежных компаний, против которых введены санкции. 

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями. В частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Газпром» после двухдневного перерыва вернулся к бронированию газопровода Ямал — Европа.

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