Кабмин России утвердил перечень иностранных компаний, подпавших под ответные санкции
- Gettyimages.ru
- © Ute Grabowsky
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В список вошли 31 компания из Германии, Франции, других европейских стран, а также США и Сингапура.
В частности, под ответные санкции подпали бывшие европейские «дочки» компании «Газпром».
В соответствии с постановлением, с компаниями запрещается совершать сделки, «предусматривающие заход в порты Российской Федерации судов, принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересах или по их поручению», а также сделки, совершаемые с участием или в пользу лиц, оказавшихся под санкциями.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в десятидневный срок определить перечень лиц, находящихся под санкциями.