Кабмин России утвердил перечень иностранных компаний, подпавших под ответные санкции

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Правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные экономические меры со стороны России.
Кабмин России утвердил перечень иностранных компаний, подпавших под ответные санкции
  • Gettyimages.ru
  • © Ute Grabowsky

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли 31 компания из Германии, Франции, других европейских стран, а также США и Сингапура.

В частности, под ответные санкции подпали бывшие европейские «дочки» компании «Газпром».

В соответствии с постановлением, с компаниями запрещается совершать сделки, «предусматривающие заход в порты Российской Федерации судов, принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересах или по их поручению», а также сделки, совершаемые с участием или в пользу лиц, оказавшихся под санкциями.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в десятидневный срок определить перечень лиц, находящихся под санкциями.

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