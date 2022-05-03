Путин подписал указ об ответных экономических мерах из-за действий недружественных стран

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».
Путин подписал указ об ответных экономических мерах из-за действий недружественных стран
  • globallookpress.com
  • © Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Указ запрещает федеральным органам власти совершать сделки с юрлицами и физлицами, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Также запрещается исполнять перед лицами, которые подпали под санкции, обязательства по совершённым сделкам, даже если они не исполнены или исполнены не в полном объёме.

Кроме того, документ не позволяет проводить финансовые операции, выгоду от которых приобретают лица, находящиеся под санкциями.

Вместе с этим указ запрещает вывозить за пределы России произведённые в стране продукцию и сырьё, если они поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, он действует до отмены специальных экономических мер.

1 мая президент России подписал закон об отмене упрощённой процедуры выдачи виз с рядом европейских стран.

Также 7 марта правительство России утвердило правила сделок с иностранными компаниями из недружественных стран.

Как отмечали в российском МИД, Европейский союз своими действиями против России ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан.

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