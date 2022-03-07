Правительство утвердило правила сделок с компаниями из недружественных России стран

Правительство России утвердило правила сделок с иностранными компаниями из недружественных стран.

Как уточнили в кабмине, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Согласно новым правилам, российская компания-резидент или иностранная фирма должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку.

«На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий её исполнения», — говорится в заявлении.

Такая работа ведётся для обеспечения финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления, пояснили в правительстве.

7 марта правительство утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.