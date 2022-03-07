Правительство России утвердило перечень недружественных государств

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Правительство утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.
Правительство России утвердило перечень недружественных государств
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Британия, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар.

Также в списке значатся государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Это распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Россияне и российские компании, а также сами государства, у которых имеются валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, смогут расплатиться по ним в рублях.

Как рассказали в правительстве, для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Временный порядок распространяется на выплаты, которые превышают 10 млн рублей в месяц.

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