Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

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Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

«Установить временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, резидентами (далее также — должники) обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в указе.

Указ распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 млн рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ.

Правительству России поручили в двухдневный срок определить перечень стран, совершающих в отношении России, её физических и юридических лиц «недружественные действия».

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Центробанк предпринимает всё для того, чтобы финансовая система страны могла справиться с шоками.

В Кремле сообщили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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