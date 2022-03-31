МИД России: ЕС своими шагами ставит под удар благополучие собственных граждан

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Европейский союз своими действиями против России ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что шаги ЕС являются частью политики коллективного Запада по сдерживанию России.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона в качестве ответной меры внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза.