МИД России: ЕС своими шагами ставит под удар благополучие собственных граждан
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы», — отмечается в заявлении.
Отмечается, что шаги ЕС являются частью политики коллективного Запада по сдерживанию России.
Ранее в МИД России заявили, что российская сторона в качестве ответной меры внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза.