Россия внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза

В МИД России заявили, что российская сторона в качестве ответной меры внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ответный российский чёрный список внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

Ранее МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.