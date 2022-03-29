Россия объявила о высылке из страны дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

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МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.
Россия объявила о высылке из страны дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы, трёх — посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», — говорится в заявлении.

Ранее вызванные в МИД России послы Латвии, Литвы и Эстонии прибыли в здание российского ведомства.

18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов

В этот же день о высылке российских дипломатов также объявили БолгарияЛатвия и Эстония.

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