Глава МИД Латвии заявил о высылке трёх российских дипломатов

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о высылке трёх российских дипломатов. Соответствующая информация приводится на сайте латвийского МИД.
Глава МИД Латвии заявил о высылке трёх российских дипломатов
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«18 марта министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение об объявлении трёх сотрудников посольства России персонами нон грата», — говорится в сообщении. 

Как отмечается, данное решение принято в связи с «деятельностью, не совместимой со статусом дипломатов».

Болгарский МИД также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

4 марта Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. Он должен был покинуть страну в течение 72 часов.

Директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата. 

Позднее Министерство иностранных дел Словакии  также объявило о высылке трёх российских дипломатов.

 

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