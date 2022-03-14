МИД Словакии объявил о высылке трёх российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Словакии объявило о высылке трёх российских дипломатов.
МИД Словакии объявил о высылке трёх российских дипломатов
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Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Юрай Томага.

«Словакия приняла решение выслать трёх сотрудников посольства России в республике», — цитирует его агентство TASR.

4 марта Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. 

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