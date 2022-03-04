Черногория объявила о высылке российского дипломата
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Об этом сообщает Vijesti.me.
Как отмечается, решение принято в связи с тем, что «действия российского дипломата противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях».
Официальная нота была вручена российскому послу.
Министерство иностранных дел Болгарии 2 марта сообщило, что власти приняли решение выслать двух российских дипломатов из страны, которые якобы осуществляли на территории страны «нерегламентированную разведывательную деятельность».