Болгария объявила о высылке 10 российских дипломатов

Короткая ссылка
Болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Об этом сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Болгария объявила о высылке 10 российских дипломатов
  • Gettyimages.ru

«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом», — цитирует ТАСС Митрофанову.

Она подчеркнула, что «российская сторона воспринимает это как крайне недружественный акт и оставляет за собой право на ответные действия».

4 марта Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата. 

Позднее Министерство иностранных дел Словакии также объявило о высылке трёх российских дипломатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить