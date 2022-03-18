Болгария объявила о высылке 10 российских дипломатов

Болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Об этом сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом», — цитирует ТАСС Митрофанову.

Она подчеркнула, что «российская сторона воспринимает это как крайне недружественный акт и оставляет за собой право на ответные действия».

4 марта Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата.

Позднее Министерство иностранных дел Словакии также объявило о высылке трёх российских дипломатов.